Судьи заявили, что LaRubInt Corp понесла убытки за исключительные права, которые таковыми не являлись

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Союзмультфильм" проиграла суд в США перед LaRubInt Corp за использование Чебурашки в Японии под сторонней лицензией. Ранее "Союзмультфильм" предоставил LaRubInt Corp исключительные права на использование образов героев - крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки, сообщает газета "Ведомости".

LaRubInt Corp заплатила за соглашения, которые были подписаны в 2016 году, $60 000 и могла использовать персонажей в любых целях на территории таких стран, как Япония, Китай, Индия, США и Канада. Как подчеркивает газета, спустя месяц после заключения договора LaRubInt Corp обнаружила, что компания Cheburashka Project LLP (CPLLP) уже продает мерч с персонажем Чебурашки в Японии. Американская компания заявила, что права на персонажей "Союзмультфильма" должны были быть "свободны от любых обязательств перед третьими лицами". Американский суд подтвердил действительность соглашения между "Союзмультфильмом" и LaRubInt Corp, уточнив, что обе стороны подписали контракты, а также была произведена выплата. Суд заявил, что LaRubInt Corp понесла убытки за исключительные права, которые таковыми не являлись.

Представитель "Союзмультфильма" заявил "Ведомостям", что в случае легализации судебного решения на территории России компания исполнит его в добровольном порядке. Как подчеркивают в "Союзмультфильме", на которых ссылается газета, американская компания на момент заключения договора знала о нюансах с правами на персонажей "Чебурашки" в Японии. Компания передала права на использование образа Чебурашки в 2005 году японской компании TV Tokyo Communications Corporation, и могла использовать его до 2014 года. В "Союзмультфильме" ожидали, что действие соглашения не будет пролонгироваться за этот период, в то время как TV Tokyo Communications Corporation передала сублицензию на использование образа Чебурашки компании Cheburashka Project LLP.

Компания LaRubint Corp не намеревалась работать с образом Чебурашки, а намеренно собиралась принудить к выплате роялти от японской компании, сообщили в "Союзмультфильме" газете. С 2024 года в России проводятся следственные мероприятия в отношении подписанта договора со стороны киностудии и неустановленных лиц со стороны американской компании.