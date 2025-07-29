Скорректированная чистая прибыль компании выросла до 30,4 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выручка МКПАО "Яндекс" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за II квартал 2025 года увеличилась на 33%, составив 332,5 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Скорректированная чистая прибыль компании по итогам отчетного периода выросла на 34%, достигнув 30,4 млрд рублей.

Прибыль компании до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) составила 66 млрд рублей, что составляет 19,9% от общей выручки, увеличившись на 3,9 п.п. сравнении с I кварталом.

Согласно отчетности, количество подписчиков "Яндекс плюс" по итогам II квартала выросло на 28%, составив 43,2 млн пользователей.

В марте 2024 года российский "Яндекс" объявил, что Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юридическому лицу - МКПАО "Яндекс". Туда вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.