Валовая стоимость заказов сегмента увеличилась на 14% - до 398,1 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выручка сегмента такси, каршеринга и аренды самокатов "Яндекса" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в II квартале 2025 года выросла на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года - до 67,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Валовая стоимость заказов (gross merchandise value, GMV) сегмента увеличилась на 14% - до 398,1 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 25%, до 25,1 млрд рублей.

За I полугодие 2025 года выручка сегмента выросла на 26%, до 128,4 млрд рублей. GMV увеличился на 15% - до 772,6 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA вырос на 29%, до 48,6 млрд рублей.