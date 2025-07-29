Киргизия ввела госмонополию на международный интернет-трафик

Мера будет действовать в течение года

БИШКЕК, 29 июля. /ТАСС/. Временная государственная монополия на предоставление услуг международного интернет-трафика введена в Киргизии сроком на один год. Об этом говорится в указе президента республики Садыра Жапарова.

"Ввести с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года апробационный режим по установлению на территории Кыргызской Республики временной 100% государственной монополии на поставку и предоставление международного интернет-трафика", - отмечается в документе.

Эксклюзивное право на предоставление указанных услуг предоставлено принадлежащему государству оператору ООО "ЭлКат". Всем остальным операторам предписано передать все действующие контракты на поставку и транзит международного интернет-трафика в стране данной фирме в течение двух месяцев, следует из указа.

В начале июля генпрокуратура Киргизии добилась в суде окончательного перехода ООО "ЭлКат" в собственность государства, указав, что фирма была утрачена незаконно. Стоимость возвращенного имущества оценивалась в 5,8 млрд сомов (почти $66,5 млн).