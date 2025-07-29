Газета "Ведомости" ранее сообщила, что российская киностудия проиграла суд в США перед LaRubInt Corp за использование Чебурашки в Японии под сторонней лицензией

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Соглашение между "Союзмультфильмом" и LaRubInt Corp о передаче прав на использование некоторых персонажей отечественной киностудии, истекло в 2021 году, сообщили ТАСС в "Союзмультфильме". По факту его заключения предыдущим руководством "Союзмультфильма" в России ведется следствие.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что российская киностудия проиграла суд в США перед LaRubInt Corp за использование Чебурашки в Японии под сторонней лицензией. В статье уточняется, что "Союзмультфильм" ранее предоставил LaRubInt Corp исключительные права на использование образов героев - крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки. По данным газеты, LaRubInt Corp заплатила за соглашения, которые были подписаны в 2016 году, $60 000 и могла использовать персонажей в любых целях на территории таких стран, как Япония, Китай, Индия, США и Канада. Как подчеркивает газета, спустя месяц после заключения договора LaRubInt Corp обнаружила, что компания Cheburashka Project LLP (CPLLP) уже продает мерч с персонажем Чебурашки в Японии.

"Соглашение, о котором идет речь в решении США, истекло в 2021 году, по факту его заключения предыдущим руководством "Союзмультфильма" в России ведется следствие", - сказал представитель киностудии.

По информации "Союзмультфильма", в 2016 году к киностудии обратилось неустановленное лицо от компании LaRubInt Corp с предложением заключить сделку с компанией LaRubInt Corp, предполагающую передачу исключительной лицензии на использование прав для целей мерчендайзинга бренда Чебурашка в Японии. "Компания LaRubInt Corp была осведомлена о неоднозначной на тот момент ситуации с Японской компанией TXBB и ее основной целью было не заниматься мерчендайзинговой деятельностью, а принудить японскую компанию платить ей роялти. Компания LaRubInt Corp проиграла суд в Японии и не получила желаемого результата, после чего решила подать в суд на киностудию, чтобы принудить выплатить ей компенсацию", - рассказали в "Союзмультфильме".

Там также подчеркнули, что соглашение было заключено предыдущим руководителем киностудии, и следственными органами РФ проводятся следственные мероприятия в отношении подписания этого договора.

В "Союзмультфильме" отметили, что в ходе подготовки к судебному процессу директор компании LaRubInt Corp подтвердила, что в штате ее компании нет сотрудников, компания не осуществляла никакую деятельность, она не провела ни одни переговоры, направленные на выдачу лицензии в рамках бренда Чебурашка. "Данные показания со стороны директора LaRubInt зафиксированы судом. Таким образом у компании отсутствует упущенная выгода, о чем в своем решении сказал суд. Киностудия соблюдает действующее законодательство РФ и, в случае легализации судебного решения на территории РФ, безусловно его исполнит в добровольном порядке", - добавили в киностудии.