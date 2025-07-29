Нужно внимательно следить за новыми регионами, отметил глава правительства

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Росжелдор должен следить за тем, чтобы граждане беспроблемно могли передвигаться по железным дорогам в любых нужных направлениях, в том числе на юг. А для решения этой задачи нужны квалифицированные кадры, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росжелдора Александром Сахаровым.

"Надо делать все необходимое, чтобы мобильность наших граждан была обеспечена. И конечно, здесь надо внимательно следить в том числе за нашими новыми регионами, за южным направлением", - сказал он.

"Для решения таких задач, конечно, важны кадры", - подчеркнул глава кабмина. Речь, отметил он, идет о квалифицированных инженерах, технологах, техниках. "[Это] те, кто будет формировать качественный сервис, кто будет работать над техническими вопросами, водить поезда, ремонтировать подвижной состав", - сказал Мишустин, обратившись к Сахарову с вопросом, где Росжелдор берет кадры, как работает с программой профессионалитета и с высшими учебными заведениями.