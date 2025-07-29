Выручка за отчетный период выросла на 4,2%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Чистый убыток ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии составил 10,76 млрд рублей против 480,6 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка ПАО "Газпром" за отчетный период выросла на 4,2% - до 3,05 трлн рублей.

При этом в II квартале текущего года головная компания холдинга получила чистую прибыль в размере 7,4 млрд рублей против убытка в 18,1 млрд рублей в I квартале 2025 года и убытка в 31,1 млрд рублей в II квартале 2024 года.

Валовая прибыль компании в I полугодии выросла 65%, до 941 млрд рублей. Убыток до уплаты налогов составил 31 млрд рублей против 685,2 млрд рублей годом ранее.

Дебиторская задолженность "Газпрома" на конец II квартала 2025 года составила 1,335 трлн рублей против 1,911 трлн рублей на конец 2024 года. Кредиторская задолженность снизилась до 1,07 трлн рублей с 1,474 трлн рублей на конец 2024 года.