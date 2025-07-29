Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 28 июля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Собственником основного юридического лица ГК "Главпродукт" стало государство в лице Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующая запись о том, что собственником основного юридического лица - ООО "Промсельхозинвест" - является государство, появилась в ЕГРЮЛ 28 июля 2025 года.

Ранее арбитражный суд Москвы обратил в доход государства 100% долей головных компаний ГК "Главпродукт", а также собственность главы этой организации Леонида Смирнова из-за вывода за рубеж прибыли в обход введенных в России контрсанкций.

15 октября 2024 года указом президента ряд компаний ГК "Главпродукт" были переведены под временное управление Росимущества.

ГК "Главпродукт" включает 32 компании на территории Москвы, Калининградской, Московской и Орловской областей, которые поставляют продовольствие на внутренний рынок РФ.