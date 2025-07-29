По данным газеты, речь идет прежде всего о помощи в рамках программы экстренного кредитования за счет замороженных российских активов в размере €17,2 млрд до конца года и €12,5 млрд в рамках программы Ukraine Facility

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Представители Евросоюза 24 июля сообщили Украине, что вся выделяемая ей помощь "поставлена на паузу" до урегулирования ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. Об этом сообщает газета "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах Украины.

Речь идет прежде всего о помощи в рамках программы ERA (программа экстренного кредитования за счет замороженных российских активов Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) в размере €17,2 млрд до конца года и €12,5 млрд в рамках программы Ukraine Facility.

Украинский парламент рассмотрит законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в четверг, 31 июля. В ближайшие дни выделения очередных траншей по указанным программам не планировалось, так что, если Рада примет новый закон и помощь возобновится, практических последствий для Киева не наступит.

Ситуация с НАБУ и САП

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Владимира Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.