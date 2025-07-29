Глава Росжелдора Александр Сахаров сообщил, что грузовые перевозки выросли на 3%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. По Крымской железной дороге в I полугодии 2025 года нарастили грузовые перевозки на 3% в годовом выражении, а пассажирские - на 2,7%. Об этом сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"За шесть месяцев 2025 года и по грузовым, и по пассажирским перевозкам удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года. Соответственно, на 3% по грузовым и на 2,7% по пассажирским перевозкам", - сказал он.

Как рассказал Сахаров, с учетом вводимых ограничений по пляжам Краснодарского края, большинство туристов переориентировало свой отдых именно на Крымский полуостров. Так, в этом летнем сезоне назначили в Крым 21 пару пассажирских поездов, из которых 11 сезонных - сформированных крымским ж/д перевозчиком "Гранд сервис экспресс".

"За полгода предложено мест в этих поездах на 2,7% больше, чем в прошлом году. И перевезено уже более 1,8 млн пассажиров, что на 4,3% также выше уровня прошлого года", - добавил глава ведомства.