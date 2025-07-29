При этом польский премьер отметил, что тяжелое торговое соглашение лучшем, чем бессмысленная таможенная война между союзниками

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Убытки Польши от новых американских пошлин на европейские товары составят, по предварительным оценкам, более $2 млрд. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, тем не менее, признав, что даже такое торговое соглашение между ЕС и США лучше, чем таможенная война вместо него.

"По предварительным оценкам, Польша может потерять [из-за американских пошлин] 8 млрд злотых ($2,16 млрд - прим. ТАСС) - могло быть 15 [млрд злотых]. Потери будут чувствительны по обе стороны Атлантики, однако, лучше тяжелое торговое соглашение, чем бессмысленная таможенная война между союзниками", - написал Туск в X.

"Американские пошлины на европейские товары стали фактом. Они наполовину ниже, чем те, которые были предложены президентом [США Дональдом Трампом] в апреле, однако радоваться нечему", - отметил польский премьер.

В воскресенье глава Белого дома заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.