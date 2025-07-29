Газ для всех домохозяйств будет закупать "Энергоком", то есть государство напрямую будет отвечать за поставку газа населению, заявил премьер-министр республики Дорин Речан

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Подконтрольная "Газпрому" "Молдовагаз" будет отстранена от поставок газа молдавским потребителям в августе, заявил премьер-министр республики Дорин Речан в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Уже в августе госкомпания "Энергоком" возьмет под контроль всю газовую инфраструктуру страны. Что это значит для граждан? Газ для всех домохозяйств будет закупать "Энергоком", а не "Молдовагаз". То есть государство напрямую будет отвечать за поставку газа населению", - проинформировал глава правительства.

Изменения связаны с обязательствами Кишинева перед ЕС о внедрении положений Третьего энергопакета, которые предусматривают разделение компании "Молдовагаз" на три предприятия: по поставке газа, его транспортировке и распределению. Процесс должен был завершиться к 2026 году, однако после прекращения транзита российского газа по территории Украины и поставок "Газпрома" в Молдавию этот срок сократили до 31 июля. Речан заявил, что с 1 августа "Молдовагаза" будет лишена лицензии на поставку газа потребителям.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".

В 2023 году власти Молдавии обязали "Молдовагаз" передать свои газотранпортные сети под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Оппозиция в парламенте Молдавии назвала этот процесс скрытой национализацией "Молдовагаза" и энергосектора страны. Как прокомментировал ТАСС исполняющий обязанности председателя правления "Молдовагаза" Вадим Чебан, акционеры предприятия не готовы к продаже части активов для соответствия требованиям Третьего энергопакета ЕС. По его словам, лишение лицензии не окажет существенного влияния на финансовое положение компании.