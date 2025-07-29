"Аэрофлот" с 10:00 мск 29 июля выполняет программу полетов по расписанию

Запланировано выполнение 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя информационных систем с 10:00 мск 29 июля вернулась к выполнению программы полетов по расписанию, сообщил авиаперевозчик. На 29 июля запланировано выполнение 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию.

"На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов Аэрофлота стабилизировалась", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" добавили, что за 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. При этом корректировки в расписании в основном затронули рейсы в сообщении с Москвой, а региональная часть программы выполнялась в полном объеме.

"Все рейсы выполняются с безусловным приоритетом безопасности полетов", - отметили в авиакомпании. В "Аэрофлоте" добавили, что сайт авиакомпании работает корректно, сбоев в системе бронирования авиабилетов нет.

По данным "Аэрофлота", обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная. Как следует из онлайн-табло аэропорта, которое проанализировал ТАСС, на 29 июля отменен вылет 21 рейса "Аэрофлота", а на прилет - 30 рейсов. Также был отменен один совместный рейс "Аэрофлота" и "России" с прилетом в Шереметьево.

Ранее, 28 июля, в "Аэрофлоте" сообщили, что в работе информационных систем произошел сбой. Тогда сообщалось о возможных перебоях в работе сервисов, а также о том, что в связи со сбоем ожидалась вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.