Что известно о ситуации с полетами "Аэрофлота" после сбоя информационных систем

Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя информационных систем вернулась с 10:00 29 июля к выполнению программы полетов по расписанию, сообщил авиаперевозчик.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Заявление "Аэрофлота"
- "Аэрофлот" после сбоя информационных систем с 10:00 мск 29 июля вернулся к выполнению программы полетов по расписанию.
- На 29 июля запланировано выполнение 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию.
- За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов.
- При этом корректировки в расписании в основном затронули рейсы в сообщении с Москвой, а региональная часть программы выполнялась в полном объеме.
О сбое
- 28 июля авиакомпания отменила 54 пары рейсов в Москву и в обратном направлении в связи со сбоем информационных систем, сообщил ранее авиаперевозчик.
- Также сообщалось об отмене семи пар рейсов в Москву и в обратном направлении на 29 июля.
- В пресс-службе Генпрокуратуры России отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).