29 июля, 12:05
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Что известно о ситуации с полетами "Аэрофлота" после сбоя информационных систем

Сергей Булкин/ ТАСС
© Сергей Булкин/ ТАСС

Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя информационных систем вернулась с 10:00 29 июля к выполнению программы полетов по расписанию, сообщил авиаперевозчик.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Заявление "Аэрофлота"

  • "Аэрофлот" после сбоя информационных систем с 10:00 мск 29 июля вернулся к выполнению программы полетов по расписанию.
  • На 29 июля запланировано выполнение 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию.
  • За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов.
  • При этом корректировки в расписании в основном затронули рейсы в сообщении с Москвой, а региональная часть программы выполнялась в полном объеме.

О сбое

  • 28 июля авиакомпания отменила 54 пары рейсов в Москву и в обратном направлении в связи со сбоем информационных систем, сообщил ранее авиаперевозчик.
  • Также сообщалось об отмене семи пар рейсов в Москву и в обратном направлении на 29 июля.
  • В пресс-службе Генпрокуратуры России отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
 
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