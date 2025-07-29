Что известно о ситуации с полетами "Аэрофлота" после сбоя информационных систем

Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя информационных систем вернулась с 10:00 29 июля к выполнению программы полетов по расписанию, сообщил авиаперевозчик.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Заявление "Аэрофлота"

"Аэрофлот" после сбоя информационных систем с 10:00 мск 29 июля вернулся к выполнению программы полетов по расписанию.

На 29 июля запланировано выполнение 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию.

За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов.

При этом корректировки в расписании в основном затронули рейсы в сообщении с Москвой, а региональная часть программы выполнялась в полном объеме.

О сбое