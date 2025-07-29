Энергетики взаимодействуют с машиностроителями по задержкам поставок оборудования

Некоторые генерирующие компании переносят сроки ввода мощностей на разные периоды, но их не будут за это штрафовать, отметил директор ассоциации "Совет производителей энергии" Дмитрий Вологжанин

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские энергетические компании взаимодействуют с энергомашиностроителями в вопросе задержек поставок оборудования для строительства и модернизации объектов. Об этом журналистам сообщил директор ассоциации "Совет производителей энергии" Дмитрий Вологжанин.

"Ряд генерирующих компаний переносят сроки ввода мощностей на разные периоды, но их не будут за это штрафовать. Уже утвержден перенос 19 проектов, общая мощность которых - 7,34 ГВт. "Совет производителей энергии" активно взаимодействует с российскими энергомашиностроителями. Мы каждый квартал делаем срез по задержкам поставок, в том числе по составу оборудования и другим параметрам", - сказал он.

В феврале 2025 года распоряжением правительства РФ был перенесен срок начала поставки энергии по договорам конкурентного отбора мощности на модернизацию (КОММод) для шести объектов генерации. Их суммарная мощность составляет 1,73 ГВт. В мае также была сдвинута дата по еще 13 проектам КОММод, мощность которых - 5,61 ГВт. Кроме того, из перечня отбора были исключены 2 проекта мощностью 0,22 ГВт.

Ранее ряд компаний столкнулись с задержками поставок турбин для модернизации энергообъектов. Генерирующая компания "Русгидро" обратилась к правкомиссии по развитию электроэнергетики с просьбой перенести сроки поставок мощности на двух блоках Нерюнгринской ГРЭС в связи с задержкой поставок оборудования.

В апреле структура "Интер РАО" подала в Арбитражный суд Москвы иск к "Силовым машинам" на сумму 264,7 млн руб. Как сообщали ТАСС в компании, исковые требования связаны с просрочкой поставки оборудования для модернизации одного из энергоблоков Костромской ГРЭС.

В свою очередь в "Силовых машинах" объяснили ТАСС, что основной причиной задержек стало отклонение от срока поставки крупногабаритных заготовок производителями литья. Это произошло из-за роста спроса на продукцию после введения правительством РФ требований по установке исключительно отечественных заготовок.

Об ассоциации

Ассоциация "Совет производителей энергии" основана в 2008 году. Она объединяет 19 генерирующих компаний, в том числе "Интер Рао", "Юнипро", "Русгидро", "Эн+", "Эл5-Энерго", "Т Плюс". В ассоциацию также входят "Сибирская генерирующая компания", "Газпром энергохолдинг", "Форвард энерго" и "ТГК-2". "Совет производителей энергии" объединяет компании, мощность которых составляет 229 ГВт, то есть 90% от общей установленной мощности РФ.