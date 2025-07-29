Выработка электроэнергии "Юнипро" в I полугодии выросла на 6,9%

Производство тепловой энергии составило 1 027 тыс. Гкал

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выработка электроэнергии "Юнипро" за январь - июнь текущего года составила 29,48 млрд кВт·ч, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании.

Полезный отпуск электроэнергии в I полугодии также увеличился на 7%, до 28,24 кВт·ч. Производство тепловой энергии составило 1 027 тыс. Гкал (-13%), что в компании объяснили метеорологическими условиями.

Выработка электроэнергии станциями "Юнипро" за апрель - июнь увеличилась на 5%, до 13,26 млрд кВт·ч, полезный отпуск составил 12,68 млрд кВт·ч (+5%).

В компании отметили, что существенный рост производства электроэнергии в отчетном периоде пришелся на вторую по мощности станцию "Юнипро" - Березовскую ГРЭС, расположенную во II ценовой зоне. "Станция нарастила выработку электроэнергии на 45% (до 6,3 млрдкВт·ч.), что главным образом обусловлено снижением загрузки гидроэлектростанций в Сибири. В I ценовой зоне электростанции "Юнипро" по итогам шести месяцев 2025 года сохранили выработку на уровне прошлого года - 23,2 млрд. кВт·ч", - говорится в сообщении.

О компании

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 687 МВт), Березовская ГРЭС (2 420 МВт), Шатурская ГРЭС (1,5 тыс. МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 048 МВт).

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих концерну Uniper SE, передаются во временное управление Росимуществу.