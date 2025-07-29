В аэропорту Сургута не смогли прокомментировать причины их отмены

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс на прилет и вылет в аэропорту Сургута, крупнейшего аэропорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, после сбоя в работе информационных систем. Это следует из данных на сайте сургутского аэропорта.

По данным онлайн-табло сургутского аэропорта, отменен рейс СУ 1511, который должен был отправиться по маршруту в 04:45 (02:45 мск). Кроме того, отменен рейс СУ 1510, прибытие которого было назначено на 03:00 (01:00 мск).

В аэропорту Сургута ТАСС не смогли прокомментировать причины отмены этих рейсов, отметив, что, по предварительной информации, это может быть связано с корректировками в расписании после сбоя в работе информационных систем "Аэрофлота".

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву и в обратном направлении в связи со сбоем информационных систем, сообщил ранее авиаперевозчик. В пресс-службе Генпрокуратуры России отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака. В аэропорту Сочи 28 июля были отменены несколько рейсов перевозчика в московском направлении.