Аналитический центр при правительстве РФ получил приоритетные направления работы

В частности, Центр развития искусственного интеллекта обеспечит координацию и поддержку внедрения технологий ИИ в госуправление

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Аналитический центр при правительстве РФ получил несколько новых приоритетных направлений своей работы. Среди них - мониторинг единого плана достижения национальных целей развития РФ, сопровождение задач кабмина в области цифровой трансформации госуслуг и развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом журналистам сообщили в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

"Аналитический центр при правительстве получил несколько новых приоритетных направлений. Среди них - мониторинг и исполнение единого плана достижения национальных целей развития РФ, сопровождение задач правительства РФ в области цифровой трансформации государственных услуг, развития технологий искусственного интеллекта и др.", - рассказали в секретариате Григоренко.

Так, в рамках мониторинга единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года Аналитический центр при правительстве РФ обеспечит контроль его реализации в режиме реального времени. В настоящее время, согласно представленным данным, на площадке центра сформированы рабочие группы с участием федеральных органов исполнительной власти, проводится работа по формированию информационно-аналитических инструментов мониторинга плана и обратной связи от населения. "В рамках федерального проекта "Государство для людей" Аналитический центр [при правительстве РФ] продолжит работу над оптимизацией федеральных и региональных услуг, обеспечивая методическую и аналитическую поддержку. Аналитический центр также будет сопровождать реализацию региональных "жизненных ситуаций" и оценивать их соответствие утвержденному стандарту", - рассказали в секретариате.

Кроме того, Центр развития искусственного интеллекта, созданный на базе Аналитического центра при правительстве РФ, обеспечит информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение, координацию и поддержку внедрения технологий ИИ в госуправление, отрасли экономики, регионы.

Как отметил вице-премьер, аналитический центр стал для правительства "экспертной площадкой и надежным партнером". "Серьезная аналитика, поддержанная цифровыми технологиями и методами работы с данными, создавала основу для принятия управленческих решений. А накопленная экспертиза позволила стать Аналитическому центру [при правительстве РФ] проектным офисом по ключевым направлениям работы правительства", - отметил Григоренко.

В перечень приоритетных направлений деятельности АЦ также внесены сопровождение реализации проекта "Гильотина 2.0" и обеспечение обучения студентов по образовательным программам ВУЗов для топ-специалистов по направлениям искусственного интеллекта и информационных технологий.

Об Аналитическом центре при правительстве РФ

В отчетном году центр подготовил более 7 100 аналитических материалов, было проведено более 1 600 экспертных мероприятий, обеспечено проведение стратегических сессий правительства. В состав наблюдательного совета Аналитического центра при правительстве РФ входят члены правительства, государственные деятели, ученые и эксперты.