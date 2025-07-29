У главы государства, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, рабочий день пройдет "без каких-то крупных публичных мероприятий"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин работает в Кремле, 29 июля запланирована его встреча с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. О графике главы государства рассказал на брифинге его пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле, - сообщил Песков. - Еще один рабочий день, без каких-то крупных публичных мероприятий". "Сегодня из открытых будет встреча президента с руководителем Сбербанка Германом Грефом, - анонсировал представитель Кремля. - Они периодически встречаются и Греф рассказывает о результатах работы за определенный период крупнейшего нашего системообразующего банка".

Остальные мероприятия главы государства, по словам его пресс-секретаря, будут непубличными.

Последняя публичная встреча Путина с Грефом тет-а-тет проходила в сентябре 2024 года, однако их контакты в закрытом для прессы формате происходят регулярно. Руководитель "Сбера" бывает на многих мероприятиях с участием президента, а в июне в Санкт-Петербурге по итогам предложений Грефа президент провел совещание по экономическим вопросам, отметив необходимость взглянуть на ситуацию в экономике "с банковского угла".