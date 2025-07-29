Заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов сообщил, что необходимо дождаться итогов заседания регулятора

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сбер ожидает, что к концу 2025 года ключевая ставка Банка России будет на уровне 16%. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы ожидаем к концу года ключевую ставку Банка России на уровне 16%. Посмотрим на итоги заседания ЦБ", - сказал Скворцов.

Банк России сохраняет жесткую денежно-финансовую политику. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 18% годовых. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября.