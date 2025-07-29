Движение пассажирских поездов через станцию Сальск организовано без ограничений

По данным РЖД, из-за ЧП в пути следования задерживаются 18 составов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. На станции Сальск в Ростовской области после падения обломков БПЛА восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов без ограничений в обоих направлениях, сообщили в РЖД.

По данным холдинга, в пути следования из-за происшествия задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до семи часов.

"Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов, нарушенное из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. "РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов", - добавили в компании.

Ранее в РЖД сообщили, что из-за падения обломков БПЛА движение поездов через Сальск было приостановлено. В пассажирском поезде № 59 Новокузнецк - Кисловодск было повреждено остекление двух вагонов. Пассажиров эвакуировали, пострадавших, предварительно, нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда, для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.