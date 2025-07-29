Некоторые аптеки "Столички" и "Неофарм" не работают по техническим причинам

Услуга бронирования заказов на сайте пока недоступна

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Некоторые аптеки сетей "Столички" и "Неофарм" не работают по техническим причинам, также недоступна услуга бронирования заказов на сайтах.

Об этом говорится в уведомлениях на сайтах компаний.

"Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время. Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы скоро откроемся", - отмечается в уведомлениях.