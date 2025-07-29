Пасечник: Китай намерен инвестировать в экономику ЛНР

Глава региона сообщил, что прорабатываются проекты по развитию нескольких сфер экономики

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Делегация из Китая во главе с владельцем крупного бизнеса в КНР Ли Чжиюань посетила Луганскую Народную Республику с рабочим визитом. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, Китай намерен инвестировать сразу в несколько сфер экономики региона.

"Наш регион с рабочим визитом посетила делегация из Китайской Народной Республики во главе с Ли Чжиюань, владельцем крупного бизнеса в КНР. В ходе рабочей встречи с деловыми партнерами из Китая обозначили приоритетные направления сотрудничества. Сейчас прорабатываются проекты по развитию нескольких сфер экономики. Они будут направлены на создание новых рабочих мест, увеличение поступлений налогов в бюджет и модернизацию отечественного бизнеса. Как следствие, это улучшит качество жизни наших жителей. <…> Господин Ли отметил, что Луганщина обладает мощным инвестиционным потенциалом и бизнес КНР готов инвестировать в наш регион", - написал он.

Пасечник добавил, что первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин подписал меморандум с представителями китайской делегации, что выводит "республику на международный уровень", а также поспособствует "оперативному взаимодействию при реализации инвестпроектов".