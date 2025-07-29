Комиссия может говорить с европейской промышленностью, чтобы увидеть, каковы их намерения на ближайшие годы, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия официально подтвердила, что не сможет заставить компании Евросоюза закупать энергоресурсы в США на $750 млрд или инвестировать в США $600 млрд, но будет "разговаривать с компаниями" и убеждать их это сделать. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о торговой сделке ЕС и США.

"Что касается обязательств по инвестициям и закупкам энергоресурсов. Конечно, Еврокомиссия не может диктовать компаниям условия. Но она может говорить с энергокомпаниями, может говорить с европейской промышленностью, чтобы увидеть, каковы их намерения на ближайшие годы. И да, мы намерены инвестировать в США, поскольку это хорошо для трансатлантических отношений", - сказал он.

"Еврокомиссия не может заставить компании делать что-либо, но мы можем говорить с ними, узнать их намерения и направить эту информацию США, чтобы подтвердить наши намерения вести бизнес", - сказал Джилл.

Представитель Еврокомиссии высказал мнение, что, достигнув сделки о пошлинах в 15%, Брюссель и Вашингтон "предотвратили наихудший сценарий".

В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что США с 1 августа введут пошлины в 15% на примерно 75% европейского экспорта вместо 30% на весь экспорт, которые угрожал ввести Трамп. Взамен Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в американскую цифровую промышленность.

Как пояснила после переговоров фон дер Ляйен, €750 млрд Евросоюз намерен "разложить на оставшиеся 3 года" президентского срока Трампа. То есть закупать американские энергоресурсы на $250 млрд в год, что примерно соответствует двум третям всего импорта энергоресурсов Евросоюза. По данным ЕК в 2024 году ЕС импортировал энергоресурсов на €375 млрд.