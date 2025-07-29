Бывший муж основательницы Wildberries уже находится в активном диалоге с топ-менеджментом "М.Видео-Эльдорадо" и делится своим опытом и экспертизой по различным вопросам, отметил источник

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бывший муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео", сообщил ТАСС источник на рынке электронной коммерции. В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили ТАСС эту информацию.

"Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров ПАО "М.Видео" и поучаствует в доработке стратегии компании "М.Видео-Эльдорадо". На текущий момент Владислав Бакальчук с группой приглашенных экспертов в количестве более 10 человек уже находится в активном диалоге с топ-менеджментом "М.Видео-Эльдорадо" и делится своим опытом и экспертизой по различным вопросам", - рассказал источник.

В экспертную группу входят специалисты в области информационных технологий, электронной коммерции, маркетинга и логистики.

Компании во время периода трансформации бизнеса будет полезен многолетний опыт Бакальчука в сфере онлайн-торговли, развитии IT-инфраструктуры и логистических систем, а также глубокое понимание российской розничной и интернет-торговли. В список его приоритетных задач будет входить переформатирование розничной сети компании и увеличение доли онлайн-продаж до 80%, добавил источник.

Маркетплейс Wildberries был создан в 2004 году. До конца 2019 года Татьяна Ким (до развода с Владиславом Бакальчуком носила фамилию мужа) была единственным владельцем ООО "Вайлдберриз", операционной структуры онлайн-ретейлера. В конце декабря 2019 года она передала Владиславу Бакальчуку 1% в компании.

В середине июня 2024 года Wildberries и оператор наружной рекламы группы Russ приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Владислав Бакальчук выступил против сделки. В апреле Савеловский суд Москвы, который рассматривал вопрос раздела имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, вынес решение в пользу предпринимательницы: Татьяна Ким получила долю Владислава Бакальчука в ООО "Вайлдберриз" и стала владельцем 100% компании.