Это позволяет России двигаться вперед и опережать конкурентов, указал президент

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин похвалил главу Сбера Германа Грефа и его команду за то, что они быстро видят ключевые технологические направления и подхватывают их, тем самым позволяя России двигаться вперед и опережать конкурентов.

"Герман Оскарович, вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы", - обратился президент к Грефу в ходе встречи в Кремле, заслушав его доклад о развитии ИИ и "оплаты лицом" у Сбера.

"Поэтому нам в достаточно сложные времена, - не будем сейчас перечислять всех причин и всего, что сопровождало нас в предыдущие годы, - в том числе с помощью Сбера, даже если это напрямую не входило в круг ваших обязанностей, все-таки удалось <...> выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением", - пояснил глава государства, после чего поблагодарил Грефа.