Президент выслушал доклад главы банка Германа Грефа о развитии кредитной организацией технологий, в том числе искусственного интеллекта, оплаты по QR-коду и "оплаты лицом"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Быстрое развитие Сбера гарантирует стабильность и надежность всей российской банковской системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сбера Германом Грефом.

"То, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно", - подчеркнул глава государства, выслушав доклад Грефа о развитии Сбером технологий, в том числе искусственного интеллекта, а также оплаты по QR-коду и "оплаты лицом".