За 1,5 года практически на всей территории страны установили 1,2 млн терминалов, отметил глава Сбера

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. России нет равных среди стран мира в разнообразии способов безналичной оплаты, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы единственная страна в мире, где эта проблема (наличие карты или телефона для платежей) решена, и это действительно очень удобно. Теперь можно просто улыбнуться в терминал - и проходит оплата. На оплату уходят доли секунды. <…> И терминалы, которые мы сделали, там есть QR-код, есть оплата лицом, есть оплата карточкой - все в одном терминале. Это очень удобно. Поэтому в этом смысле мы точно можем сказать, что равных России способов оплаты ни в одной стране мира больше нет", - рассказал Греф.

По его словам, после ухода сервисов с российского рынка, в частности, компании Apple, а Сбер был крупнейшим проводником сервисов Apple Pay - когда можно было прикоснуться к терминалу телефоном и оплатить покупку - Apple заблокировал NFC-порт для РФ. "И мы в 2022 году решили, что мы сделаем так, чтобы не зависеть вообще ни от каких провайдеров. Мы решили проблему биометрии. Биометрические платежи не являются проблемой уже давно. На сегодняшний день - за 1,5 года - мы практически на всей территории страны установили 1,2 млн терминалов. До конца этого года у нас должно быть 1,5 млн терминалов. Теперь не нужны пластиковые карточки, теперь не нужны телефоны: мы абсолютно независимы от любых провайдеров", - сказал Греф.