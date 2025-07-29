Глава Сбера отметил, что Россия - единственная страна, где проблема безопасности и быстрой оплаты с помощью биометрии решена на системном уровне

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Уровень мошенничества при оплате с использованием биометрических данных в Сбере за 1,5 года составил ноль. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ни одной технологии нет, где бы не было нуля по мошенничеству. С карточкой мошенники научились работать и так далее, и так далее. Здесь у нас ноль мошенничеств за 1,5 года", - сказал Греф.

По его словам, Россия - единственная страна, где проблема безопасности и быстрой оплаты с помощью биометрии решена на системном уровне.

"Теперь можно просто улыбнуться в терминал - и проходит оплата. На оплату уходят доли секунды", - сказал глава Сбера.

Он добавил, что в 2024 году основное внимание уделялось установке терминалов, что потребовало крупных инвестиций, а пользователи начали осваивать технологию. По итогам первого квартала 2025 года оборот по оплате через биометрию превысил весь объем 2024 года, отметил Греф.