На Украине вновь заявили о желании купить у Болгарии российские атомные реакторы

Украинский министр энергетики Светлана Гринчук убеждена, что Хмельницкую атомную станцию необходимо достроить

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины намерено продолжить переговоры с Болгарией о покупке двух российских атомных реакторов ВВЭР-1000 для Хмельницкой АЭС. Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

"На ближайшее время у меня запланирована встреча с болгарским министром, мы будем обсуждать дальнейшие двусторонние отношения по этим блокам", - сказала она в эфире телемарафона.

Гринчук убеждена, что Хмельницкую атомную станцию необходимо достроить. "Мы продолжим дискутировать относительно атомных блоков, объяснять обществу, для чего это нужно, какие могут быть риски и альтернативы", - добавила она.

В марте Владимир Зеленский подписал закон о покупке в Болгарии реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС, ранее одобренный Радой.

Однако уже в апреле вице-премьер, лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров заявил, что реакторы, изготовленные для атомной электростанции "Белене", продаваться Украине не будут, так как "это ключевой актив для Болгарии, часть ее энергетической безопасности и экономической независимости".

Российские реакторы ВВЭР-1000 остались в Болгарии после отказа Софии от строительства АЭС "Белене". Намерение продать их Украине подтвердил осенью 2023 года Николай Денков, занимавший тогда пост премьера Болгарии. По его словам, независимая международная компания оценила стоимость оборудования, которое планировалось продать, более чем за €1 млрд.