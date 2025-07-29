Три новых гостиничных объекта на 1,2 тыс. номеров откроются в городе до конца 2025 года, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Три новых гостиничных объекта на 1,2 тыс. номеров откроются в Петербурге до конца 2025 года. Этот показатель станет рекордным за последние шесть лет, сообщили в пресс-службе международной консалтинговой компании Nikoliers.

"В Петербурге до конца года откроются три новых гостиничных объекта на 1,2 тыс. номеров (Svet, бывш. Mercure и "Лахта Тауэрс"), увеличив общее количество номерного фонда гостиниц до 17,5 тыс. Таким образом, объем ввода этого года может сравняться с рекордными результатами 2014 и 2018 гг., когда в стране проходили зимние Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу", - говорится в сообщении.

Однако, по словам экспертов, по итогам первого полугодия 2025 года рынок гостиничной недвижимости Петербурга демонстрирует признаки стабилизации после периода активного роста: загрузка номерного фонда вышла на плато, показав минимальный рост всего на 0,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в зависимости от категории гостиницы отмечается разнонаправленный тренд: в то время как отели "четыре звезды" продолжают наращивать заполняемость (+ 2 п.п. год к году) за счет деловых туристов во время проведения ПМЭФ, сегменты "три звезды" и "пять звезд" столкнулись со снижением спроса (- 0,9 п.п. и -1,2 п.п. соответственно). Таким образом, уровень заполняемости этих категорий к июлю 2025 г. выглядел следующим образом: 63% - "три звезды", 62,3% - "четыре звезды" и 52,7% - "пять звёзд".

"В Санкт-Петербурге ожидается очередной успешный туристический сезон: к концу 2025 г. наш город может принять порядка 12,7 млн человек - это на 10% больше гостей, чем в предыдущем году. Такой прирост обусловлен возросшей популярностью Северной столицы у российских путешественников, а также смягчением визовых требований для туристов из дружественных государств. Особое значение для Петербурга имеет запуск в 2028 году проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Открытие ВСМ позволит увеличить пропускную способность внутренних линий на 20 млн человек, а также должно привести к росту туристов. Следовательно, это способствует повышению спроса на гостиницы и апарт-отели и увеличению потенциала их реализации", - отметил директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев.