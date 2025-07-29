По словам представителя МЭР Андрея Бибикова, объединение государственных информационных систем является одним из ключевых трендов цифровизации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Система цифровой маркировки "Честный знак" может служить эталоном того, как технологии усиливают контроль качества товаров при снижении административной нагрузки на бизнес. Об этом заявил начальник отдела совершенствования контрольной деятельности Минэкономразвития России Андрей Бибиков на международной конференции "Искусство аналитики. От инноваций к результатам".

"Система цифровой маркировки - эталонный пример, особенно если мы говорим по индикаторам, потому что система содержит огромное количество параметров, по которым контрольно-надзорные органы могут видеть и понимать, что в деятельности хозяйствующего субъекта происходит что-то, что может указывать на то, что нарушаются обязательные требования, нарушаются права граждан, и оперативно осуществлять контроль за этими обязательными требованиями", - сказал Бибиков.

Он отметил, что система маркировки демонстрирует, как технологии могут усиливать контроль, снижая при этом административную нагрузку на бизнес. По словам представителя Минэкономразвития, объединение государственных информационных систем является одним из ключевых трендов цифровизации, а "Честный знак" стал ярким примером такой интеграции.

В ведомстве также подчеркнули, что продолжат поддерживать подобные инициативы как приоритетное направление развития государственной системы контроля. Конференция, на которой прозвучало заявление, посвящена пятилетию системы противодействия незаконному обороту промышленных товаров.