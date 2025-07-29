"Автодор" завершил реконструкцию части будущей большой развязки у восточного портала в селе Высокое, сообщили в Минтрансе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" завершила реконструкцию части будущей большой развязки у восточного портала строящегося обхода Адлера в селе Высокое. Теперь путепровод расширен до двух полос и открыт для движения в сторону Красной Поляны и аэропорта Сочи, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Автодор" завершил реконструкцию части будущей большой развязки у восточного портала строящегося обхода Адлера в селе Высокое. Путепровод расширили до двух полос, и сегодня движение по нему открылось в обе стороны, в Красную Поляну и аэропорт Сочи", - сказано в сообщении.

В Минтрансе отметили, что ввод эстакады в эксплуатацию значительно упростит движение для жителей и гостей курорта, избавив их от необходимости делать длинный разворот. Кроме того, завершение этого этапа работ открывает возможность приступить к следующему - бурению тоннелей на участке от улицы Ивановская до Кудепсты.

Путепровод расширили до 13,5 метра и оснастили шумозащитными экранами для обеспечения комфорта местных жителей. В целях безопасности на участке также установили 1 км барьерного ограждения, а для удобства передвижения по эстакаде в темное время суток смонтировали 16 опор освещения.