Аукцион на частоты для 5G состоится до конца года

Как сообщает Минцифры, начальная стоимость двух лотов составит 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Аукцион на частоты, которые планируется задействовать для строительства сетей пятого поколения, состоится до конца 2025 года, начальная стоимость двух лотов составит 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей. Об этом сообщает Минцифры РФ.

В министерстве рассказали, что решение о проведении открытых торгов в форме электронного аукциона на право получения лицензии для построения сетей связи пятого поколения уже утверждено. На аукцион выставят два лота в полосе радиочастот 4 800 - 4 990 МГц, которая ранее была выделена решением Госкомиссии по радиочастотам для развития сетей связи 5G в России. Начальная стоимость лотов - 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей. "Протокол о результатах торгов должен быть подписан не позднее 31 декабря 2025 года", - сообщили в министерстве.

В Минцифры пояснили, что каждый лот включает в себя право на получение лицензий на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных, а также телематических услуг (услуги по передаче информации между пользователями через телекоммуникационные сети - прим. ТАСС). Для строительства сетей 5G будут использоваться отечественные базовые станции.

Также победители аукциона принимают на себя обязательства по выполнению ряда условий, согласно решению ГКРЧ, таких как соблюдение графика покрытия связью городов с численностью населения более 1 млн. человек. Согласно приведенным данным, к 2030 году количество таких городов должно составить 16. А также по количеству установленных базовых станций отечественного производства, число которых к тому же году должно составить 25 тыс. штук.