Проджект-менеджер компании MD Audit Кирилл Левкин назвал инциденты "сигналом" для участников отрасли, которым необходимо регулярно тестировать сценарии отказоустойчивости и пересматривать процессы реагирования на инциденты ИБ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Аптечные сети "Неофарм" и "Столички" рискуют столкнуться с утечкой контактной информации и истории заказов, если окажутся правдивыми сообщения об их "взломе", сообщил ТАСС проджект-менеджер компании MD Audit (входит в группу Softline) Кирилл Левкин.

"Инцидент с аптечными сетями "Столички" и "Неофарм", затронувший как работу офлайн-точек, так и цифровые каналы - сайт и мобильное приложение, демонстрирует, насколько критически важна устойчивая ИТ-инфраструктура в розничной фарме. Если сообщения о взломе подтвердятся, последствия могут оказаться серьезными. Возможен риск утечки персональных данных, включая контактную информацию и историю заказов", - сказал он.

В уведомлениях на сайтах сетей говорилось, что некоторые аптеки не работают по техническим причинам, недоступна и услуга бронирования заказов на сайтах.

Левкин назвал инциденты "сигналом" для участников отрасли, которым необходимо регулярно тестировать сценарии отказоустойчивости и пересматривать процессы реагирования на инциденты ИБ. То, что работа нарушилась одновременно в ряде точек продаж, как пояснил он, говорит о высокой степени централизации инфраструктуры, допускается также недостаточная сегментация сетей.