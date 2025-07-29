Это новый продукт на рынке, уточнили в Банке России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Банк России одобрил методологии двух кредитных рейтинговых агентств (КРА) для присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Это новый продукт на рынке, который представляет собой оценку справедливой стоимости компаний. Он станет дополнительным ориентиром для инвесторов при принятии ими инвестиционных решений. В пилот вошли ООО "Национальные кредитные рейтинги" и ООО "Национальное рейтинговое агентство". При оценке эмитентов КРА будут учитывать, как компании соблюдают корпоративное законодательство, включая нормы защиты прав инвесторов, затем присваивать акциям "звездочки" и сопровождать рейтинги расширенной аналитикой", - отмечается в сообщении.

Первыми эмитентами, которые попадут под рейтингование, по данным ЦБ РФ, станут компании из программы создания акционерной стоимости. По итогам года Банк России проанализирует полученный опыт, и если он окажется положительным, рассмотрит возможность применять рейтинги акций в финансовом регулировании, добавили в пресс-службе.