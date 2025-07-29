Первым станет фирменный состав "Тихий Дон", уточнила вице-спикер Госдумы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Вина Ростовской области начнут продавать в российских поездах, первым станет фирменный состав "Тихий Дон". Запущена процедура по включению вин в меню, об этом в ходе совещания по вопросу состояния винодельческой и виноградарской отраслей в регионе сообщила вице-спикер Госдумы РФ, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко.

"Я переговорила с руководителем РЖД, с Олегом Белозеровым, и мы договорились, что запускаем процедуру допуска ростовских виноделов в российские поезда. И начинаем с поезда "Тихий Дон" - сказала Абрамченко.

По ее словам, в фирменном поезде региона представлены преимущественно вина из Краснодарского края. Новое решение позволит расширить рынки сбыта для производителей Ростовской области.

Ранее в региональном Минсельхозпроде сообщали, что виноделы Ростовской области по итогам 2024 года на 15,6% увеличили объемы производства винодельческой продукции - до 5,4 млн бутылок в сравнении с 2023 годом.

В Ростовской области производят вина как из международных, так и из местных автохтонных сортов винограда. Среди наиболее известных автохтонных сортов, используемых для производства вина, можно выделить красностоп золотовский, цимлянский черный, сибирьковый и пухляковский. Также выращивают и используют в виноделии такие сорта, как каберне совиньон, мерло, совиньон блан и шардоне, а также цимлянский черный брют.

Фирменный поезд "Тихий Дон" курсирует между Москвой и Ростовом-на-Дону. Это скорый поезд повышенной комфортности. Состав ходит между Казанским вокзалом Москвы и станцией Ростов-Главный в обоих направлениях.