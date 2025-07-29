Минтранс: сбой "Аэрофлота" устранили благодаря сотрудникам компании и Шереметьево

Переход на отечественные системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений, отметили в министерстве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Благодаря усилиям сотрудников "Аэрофлота" при поддержке служб аэропорта Шереметьево проблема со сбоем информационных систем авиакомпании была решена в кратчайшие сроки, сообщили в Минтрансе РФ.

"Благодаря усилиям сотрудников "Аэрофлота", при активной поддержке служб Шереметьево возникшая проблема решена в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В Минтрансе отметили, что переход на отечественные системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений. "Команда Минтранса России благодарит команду группы компаний "Аэрофлот", наземные службы базового для авиакомпании аэропорта Шереметьево за слаженную работу по минимизации негативных последствий", - добавили там.

Кроме того, в министерстве отметили роль созданного на базе Шереметьево оперативного штаба, в его работе приняли участие все производственные службы аэропорта.

"Оперативная мобилизация всех имеющихся трудовых ресурсов помогла справиться с ситуацией. Для пассажиров, ожидающих информации и своих рейсов, круглосуточно работал контакт-центр "Аэрофлота", гостеприимная команда комнаты матери и ребенка, а также весь возможный штат сотрудников авиакомпании и аэропорта", - уточнили в Минтрансе.

28 июля в "Аэрофлоте" сообщили, что в работе информационных систем произошел сбой. Тогда сообщалось о возможных перебоях в работе сервисов, а также о том, что в связи со сбоем ожидалась вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Так, за 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. На 29 июля запланировано выполнение 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию.