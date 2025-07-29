По словам председателя комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева, для многих семей путешествия становятся "практически недоступной статьей расходов"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") направил письмо министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением проработать возможность возвращения адресного туристического кешбэка для многодетных, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутата, сейчас для многих таких семей путешествия становятся "практически недоступной статьей расходов", что ограничивает их возможности для знакомства с культурным и природным наследием России.

"С учетом успешного опыта реализации программы по возмещению части затрат туристу на оплату туристской услуги (далее - туристический кешбэк), действовавшей до 2022 года, фракция "Новые люди" просит вас проработать возможность введения адресного туристического кешбэка для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - указано в документе.

Тарбаев отметил, что такая мера поможет повысить доступность внутреннего туризма для указанных категорий граждан, а также развить туристскую отрасль в субъектах Российской Федерации.

Программа туристического кешбэка была запущена в России в августе 2020 года как одна из мер по поддержке внутреннего туризма и туристической отрасли при пандемии коронавируса. Программа действовала до 2022 года включительно.