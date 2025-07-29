Госсовет призвал перенести на 2026 год задолженности по казначейским кредитам

Руководитель комиссии "Экономика и финансы" Алексей Текслер высказал несколько предложений, призванных улучшить ситуацию в регионах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" предложила рассмотреть вопрос бесшовного переноса задолженности по казначейским кредитам с 2025 на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

"Руководитель комиссии, [губернатор Челябинской области Алексей Текслер] высказал ряд предложений, призванных улучшить ситуацию в регионах: <...> рассмотреть вопрос бесшовного переноса задолженности по казначейским кредитам с 2025 на 2026 год (аналогично 2020 году)", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ.

Также комиссия предложила проанализировать налоговые расходы региональных бюджетов, связанные с федеральными вычетами, и рассмотреть вопрос об инвестиционном налоговом кредите. Необходимо решить проблему неравномерного распределения доходов от них, потому что регионы предоставляют кредиты из своих бюджетов, а проценты поступают в федеральный.

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность предоставления дополнительных дотаций на сбалансированность бюджетов, исходя из уровня снижения собственных доходов, в 2025 и 2026 годах, а также увеличить индексацию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на компенсацию дополнительных расходов на повышение зарплат бюджетникам. Сохранить практику постепенного снижения дотаций для регионов, превышающих критерии выравнивания.

"Сегодня мы обсуждали региональные бюджеты, проанализировав исполнение их доходной и расходной частей за первое полугодие. Отметили текущее состояние и обсудили прогноз до конца года, определили проблемные вопросы, поделились ими с Минфином и предложили варианты поддержки регионов, где из-за объективных обстоятельств снижаются налоговые поступления и растут расходы. Многие предложения были поддержаны Минфином. Мы видим, что контакт налажен, обратная связь есть, и регионы, столкнувшиеся со сложностями, безусловно, получат поддержку. Комиссия в этом смысле агрегирует все вопросы регионов. Мы продолжаем работать с Минфином, помогая регионам поддерживать этот контакт и находить решения для выполнения всех бюджетных обязательств, в первую очередь социальных, а также связанных с поддержкой участников СВО", - отметил Текслер.