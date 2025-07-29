Индекс РТС перешел к снижению после публикации ЦБ официальных курсов валют

По данным на 17:49 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,95%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС на Московской бирже перешел к снижению и терял более 2% после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 30 июля на 2 рубля 64 копейки, до 82,22 рубля, евро - на 1 рубль 79 копеек, до 95 рубля, а курс юаня был повышен на 31 копейку, до 11,427 рубля.

По данным на 17:49 мск, индекс РТС рос на 0,95%, до 1 091,36 пункта, индекс Мосбиржи также рос на 0,95% и находился на уровне 2 756,89 пункта.

К 17:50 мск индекс РТС перешел к снижению и составлял 1 056,02 пункта (-2,32%), а индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 757,31 пункта (+0,96%).