Эксперт Выломов: банки могут заработать на строительстве даже при ипотеке "в ноль"

Ипотека как продукт действительно не отличается высокой доходностью для банков, а низкая маржинальность во многом обусловлена жестким регулированием, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ипотека "в ноль" все равно выгодна банкам, в частности, они могут заработать на проектном финансировании. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что банки беспокоит ипотечное кредитование, которое стало "проблемным" и бездоходным из-за жесткого регулирования.

"Сомневаюсь, что стоит трогать уровень прозрачности и защищенности ипотеки в угоду прибыли банков. Выдавая ипотеку даже "себе в ноль", банк в дальнейшем получает выгоду на самом развитии строительной отрасли. К примеру, можно зарабатывать на проектном финансировании, бридж-кредитовании, сопровождении проектов и так далее", - сказал Выломов.

По словам собеседника агентства, ипотека как продукт действительно не отличается высокой доходностью для банков, а низкая маржинальность во многом обусловлена жестким регулированием. Он отметил, что под этим кроются высокие нормы резервирования под каждый выданный ипотечный кредит, различные макропруденциальные надбавки и лимиты, а также новые ограничения, введенные ипотечным стандартом (отмена комиссий и кешбэков, повышение уровня информированности граждан и другое).

"Все эти меры направлены на то, чтобы снизить уровень риска в сегменте ипотеки, сделать рынок прозрачным. Как следствие, за последние годы банковский сектор, можно сказать, из-за этого несколько потерял в гибкости. И, как это обычно бывает в сфере финансов, "чем ниже риски, тем ниже возможная доходность", - подчеркнул Выломов.

Инструменты смягчения

С одной стороны, смягчение требований может вызвать рост доступности ипотеки для населения, с другой - возможно снижение финансовой стабильности, чего допускать нельзя, соглашается основатель системы мониторинга и аналитики новостроек bnMAP.pro и "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее словам, поэтому при рассмотрении инструментов нужно искать только такие, которые окажутся приемлемыми для банков и окажут реальную помощь для покупателей.

"Мы видели, как в последние месяцы и годы ужесточались требования к ипотечным заемщикам, это все сделано, чтобы как раз сократить рискованных заемщиков - с высокой нагрузкой, недостаточным доходом и так далее. Все это сделано для того, чтобы финансовая система была прозрачной и стабильной. В принципе, само дальнейшее снижение ключевой ставки окажется тем инструментом, которое естественным образом увеличит доступность ипотечного кредитования", - полагает собеседница агентства.

Дополнительные траты

Говоря о снижении доходности ипотечного кредитования, Путин на встрече с Грефом также отметил, что выдача ипотеки банками не должна осложняться введением граждан в дополнительные траты.

Как уточнил ТАСС эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко, под дополнительными тратами имеются в виду доплаты банку со стороны застройщиков при одобрении льготной ипотеки, часто это приводит к удорожанию ипотеки. "С этим почти поборолись, но формально это до сих пор присутствует. Также есть страхование жизни, которые делаются плюсом к стандартному страхованию, чтобы повысить доход банку. Есть и комиссии за снижение ставки, которые платил покупатель, они до сих пор не запрещены на рынке индивидуального жилищного строительства и при кредите под залог недвижимости", - объяснил Гордейко.

Основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов добавил в беседе с ТАСС, что речь идет об избыточных страховых услугах. Кроме обязательного и вполне логичного страхования жизни и здоровья, некоторые банки буквально требуют у клиентов приобрести страхование недвижимости, страхование титула (на вторичном рынке), страхование от потери работы. "Нельзя сказать, что эти продукты бесполезны, однако навязывать их категорически недопустимо", - подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, банки нередко вынуждают заемщиков применить опциональные платные услуги. В их число входят выпуск и обслуживание дополнительной карты, досрочное погашение с комиссией, платные уведомления о платежах. Кроме того, распространена принудительная активация партнерских услуг: оценка недвижимости, юридическое сопровождение сделки, мобильные сервисы и так далее.

По словам Гордейко, с августа траты покупателей, скорее всего, возрастут, потому что компенсации банкам по льготным программам, введенные на полгода, закончатся. "Возникнет вопрос, как банкам не работать в ноль", - объяснил эксперт.