Комиссия Госсовета предложила направить часть акцизов с табака в регбюджеты

Это поможет регионам увеличить доходы, эффективнее бороться с контрафактом и легализовать рынок табака, отметили в пресс-службе правительства Челябинской области

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" предложила направить часть акцизов с табака в региональные бюджеты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

"Участники заседания комиссии рассмотрели проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства. Было высказано предложение о направлении части акцизов с табака в региональные бюджеты", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ.

Это поможет регионам увеличить доходы, эффективнее бороться с контрафактом и легализовать рынок табака, что в итоге увеличит налоговые поступления как в федеральный, так и в региональные бюджеты.

"Законопроект направлен на решение проблемы серого рынка табака. Лицензирование поможет бороться с контрафактом. Оптовой торговлей займется федеральная структура, розничной - региональные органы власти. Есть общее понимание необходимости этого закона. Пошлины будут поступать в том числе в региональные бюджеты. Дискуссия идет вокруг акцизов на табак. Мы предлагаем определенное распределение в региональные бюджеты. Дискуссия с Минфином продолжается", - сказал глава комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.