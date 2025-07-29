Половина закрытых из-за сбоя аптек "Столички" возобновила работу

В компании сообщили, что специалисты работают над восстановлением сервисов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сеть аптек "Столички" столкнулась с техническим сбоем вследствие хакерской атаки, что повлияло на работу аптек. В настоящий момент половина из них возобновила работу. Об этом сообщает компания в своем Telegram-канале.

"Мы столкнулись с серьезным техническим сбоем вследствие хакерской атаки. В результате чего была нарушена работа аптек. Команда наших специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина наших аптек открыта для покупателей", - говорится в сообщении.

Компания работает над тем, чтобы восстановить работу всех аптек в кратчайшие сроки, добавили в сети.

Ранее сети "Столички" и "Неофарм" уведомили покупателей, что некоторые аптеки не работают по техническим причинам, также недоступна услуга бронирования заказов на сайтах.