Медклиника "Семейный доктор" нейтрализовала хакерскую атаку

Утечка данных не подтверждена, отмечает "Альфа-центр здоровья"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Медицинская клиника "Семейный доктор" нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена. Об этом сообщается в Telegram-канале головной компании - "Альфа-центр здоровья".

"Хакерской атаке были подвержены сервисы ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор", но не головной компании "Медицина Альфастрахования" (управляет сетями "Альфа-центр здоровья" и "Семейный доктор"). На текущий момент атака нейтрализована, утечка данных не подтверждена", - говорится в сообщении.

Клиника "Семейный доктор" продолжает вести прием пациентов. Критически важные сервисы постепенно возвращаются в штатный режим работы, добавили в компании.

Ранее МК "Семейный доктор" уведомила пациентов, что по техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, запись на прием ведется по телефону контакт-центра. Также наблюдались сбои в работе сайта.