ЦБ: количество жалоб граждан на банки в I полугодии выросло на 28,6%

Всего поступило 182,4 тыс. жалоб, указали в Банке России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Банк России за шесть месяцев 2025 года получил на 18,6% больше жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом жалобы на банки выросли на 28,6%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"За шесть месяцев 2025 года жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов стало больше на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Всего поступило 182,4 тыс. жалоб. Жалобы на банки выросли на 28,6%", - говорится в сообщении.

При этом поквартальная динамика показывает снижение общего числа жалоб: в апреле - июне этого года оно сократилось почти на 7% по сравнению с январем - мартом.

Претензии граждан к банкам чаще всего связаны с блокировкой операций, счетов и банковских карт, а также с приостановкой дистанционного банковского обслуживания. Регулятор поясняет, что банки принимают такие меры для борьбы с финансовым мошенничеством. При этом почти вдвое реже потребители жаловались на навязывание дополнительных услуг при кредитовании. В рамках поведенческого надзора ЦБ гражданам было возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 256,7 млн рублей.

Незначительно выросло количество жалоб на микрофинансовые организации. Увеличение на 3,6% связано со сложностями при возврате средств за дополнительные услуги и при получении кредитных каникул. Стало меньше жалоб, связанных с новыми случаями навязывания дополнительных услуг и кредитными историями.

Претензии к профессиональным участникам рынка ценных бумаг снизились на 19%. Меньше всего поступило жалоб, связанных с санкционными ограничениями, - на брокеров (сокращение в 3,2 раза) и на депозитарии (в 2,5 раза).

Жалобы на НПФ и страховщиков

Жалобы на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) увеличились на 17,7%. Причина - в росте претензий на оформление договоров долгосрочных сбережений. Однако в абсолютных цифрах таких жалоб немного: 193 на более чем 5,6 млн заключенных договоров. Жалоб на несогласие с переходом из Социального фонда России в НПФ, а также между НПФ стало меньше на 40,3%.

Количество жалоб на страховщиков, напротив, уменьшилось на 47%. Благодаря тому, что граждане могут самостоятельно уточнить значение коэффициента бонус-малус и оспорить его через сайт Национальной страховой информационной системы, шаблонные жалобы практически перестали поступать: 80 против 10,4 тыс. за первое полугодие 2024 года.