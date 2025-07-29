Резкого роста цен на свинину в торговых сетях не наблюдается, отметил председатель президиума ассоциации Станислав Богданов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли не получала информацию о массовом повышении отпускных цен на продукцию мясопереработки, сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

"В АКОРТ не поступала информация о массовом повышении отпускных цен на продукцию мясопереработки. Заявки от отдельных производителей на пересмотр цен пока не превышают уровня годовой инфляции и при этом тщательно проверяются сетями на предмет обоснованности", - сказал Богданов.

Ранее "Российская газета" сообщила, что несколько производителей колбасных изделий и мясных деликатесов направили в адрес торговых сетей уведомления о повышении цен на свою продукцию на 8-15% с начала - середины августа из-за роста стоимости сырья, ЖКУ, логистики.

Как отметил Богданов, резкого роста цен на свинину в торговых сетях не наблюдается. Социально значимые позиции свиного мяса с начала года подешевели на 2,7% в закупке и на 2,9% в рознице, в среднем до 248 руб. за кг. По сравнению с июлем прошлого года минимальные цены на свинину в ретейле выросли значительно ниже общей инфляции - на 2,7% в закупке и на 2,4% - в рознице. В годовом выражении шашлык из свинины подорожал на уровне инфляции - примерно на 10%.

По данным Росстата, в июне 2025 года цены вареные колбасы выросли на 0,6%. Также подорожали фарш мясной - на 0,8%, говядина и мясные консервы - на 0,7%, печень говяжья и свиная - на 0,6%.