В министерстве отметили, что готовят обновленный прогноз с учетом всех факторов влияния

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Международные финансовые институты не впервые дают негативную оценку экономике России, Минэкономразвития готовит свой обновленный прогноз с учетом всех факторов влияния. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос о прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который понизил оценку роста ВВП РФ в 2025 г. с 1,5% до 0,9%.

"Международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики. За последние годы ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту. В настоящее время мы разрабатываем свой прогноз, где будут учтены все факторы", - отметили в Минэкономразвития, отвечая на соответствующий вопрос.