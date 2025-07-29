Признаки DDoS-атаки не обнаружены, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Дежурная служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору (РКН), зафиксировала сбои в работе сетей аптек "Столичка", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее сети "Столички" и "Неофарм" уведомили покупателей, что некоторые аптеки не работают по техническим причинам, также была недоступна услуга бронирования заказов на сайтах.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор". Признаки DDoS-атаки не обнаружены, причины произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 мск 29 июля 2025 года Роскомнадзор получил уведомление об инциденте только от компании, владеющей сетями аптек "Неофарм" и "Столички". "Проводим анализ полученных данных во взаимодействии с компанией", - заключили в ведомстве