Курс юаня вырос на 7 копеек до 11,41 рубля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 1%, до 2 758,28 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,24% - до 1 056,83 пункта. Курс юаня вырос на 7 копеек до 11,41 рубля.

"Отсутствие высокой активности на рынке не позволило развиться вчерашнему негативу от заявления (президента США Дональда - прим. ТАСС) Трампа и индекс (Мосбиржи - прим. ТАСС) притормозил на уровне 2 750 пунктов. Мы по-прежнему не ждем сильных движений до момента ясности с тем, какие именно санкции будут фактически введены по истечении ультиматума", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции "Норильского никеля" (+5,1%), скорее всего, по причине высоких цен на металлы и ослабления национальной валюты", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции "Татнефти" (-1,6%), скорее всего, в преддверии публикации отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года.

Прогноз на 30 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что во вторник курс доллара будет колебаться на уровне 80-81,5 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 700-2 750 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 30 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700-2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 30 июля: 81-83, 94-96 и 11-11,4 рубля соответственно.